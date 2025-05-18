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        Kütahya'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

        Kütahya'da daha önce gönül ilişkisi yaşadığı kadın ile kardeşini tabanca ile ateş ederek yaraladığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 22:03 Güncelleme: 18.05.2025 - 22:11
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        Kütahya'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
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        Kütahya’da daha önce gönül ilişkisi yaşadığı kadın ile kardeşini tabanca ile ateş ederek yaraladığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

        İddiaya göre, Yunus Emre Mahallesi'nde İ.K. (60) ile 2 yıl önce gönül ilişkisi yaşadığı S.A. (65) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        Olayın büyümesi üzerine İ.K, yanında bulunan ruhsatsız tabancayla S.A. ile kardeşi H.A'ya ateş ederek yaraladı. Çevredeki vatandaşlar da olayın zanlısı İ.K'yi darbetti.

        Durumun, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, yaralanan S.A. ve kardeşi H.A. ile darp sonucu yaralanan zanlıyı Kütahya Şehir Hastanesine kaldırdı.

        İ.K, hastanedeki tedavisinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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