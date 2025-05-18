Kütahya'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Kütahya’da daha önce gönül ilişkisi yaşadığı kadın ile kardeşini tabanca ile ateş ederek yaraladığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

İddiaya göre, Yunus Emre Mahallesi'nde İ.K. (60) ile 2 yıl önce gönül ilişkisi yaşadığı S.A. (65) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Olayın büyümesi üzerine İ.K, yanında bulunan ruhsatsız tabancayla S.A. ile kardeşi H.A'ya ateş ederek yaraladı. Çevredeki vatandaşlar da olayın zanlısı İ.K'yi darbetti.

Durumun, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralanan S.A. ve kardeşi H.A. ile darp sonucu yaralanan zanlıyı Kütahya Şehir Hastanesine kaldırdı.

İ.K, hastanedeki tedavisinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.