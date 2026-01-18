Habertürk
Habertürk
        Kütahya'da tarlaya devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kütahya'da tarlaya devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kütahya'nın Simav ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 02:26 Güncelleme: 18.01.2026 - 02:26
        Kütahya'da tarlaya devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Kütahya'nın Simav ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.


        Mehmet Ş. (20) idaresindeki 35 AF 0526 plakalı otomobil, Simav-Eynal kara yolu Yeşilova köyü yakınlarında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçtikten sonra yol kenarındaki tarlaya devrildi.

        Çevredekilerin kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, otomobilden dışarı fırlayan sürücü Mehmet Ş'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Otomobilde yolcu olarak bulunan ve ağır yaralanan Enes Ş ise sağlık ekibince Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Hayatını kaybeden sürücünün cenazesi, savcı ve olay yeri incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

