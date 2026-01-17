Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Haberleri

        Kütahya'da bir kişi ormanda ölü bulundu

        Kütahya'nın Simav ilçesinde, odun toplamak için ormana giden kişinin cansız bedeni bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 18:28 Güncelleme: 17.01.2026 - 18:28
        Kütahya'da bir kişi ormanda ölü bulundu
        Kütahya'nın Simav ilçesinde, odun toplamak için ormana giden kişinin cansız bedeni bulundu.


        İlçeye 30 kilometre uzaklıktaki Yassıeynihan köyünde yaşayan Halil Efe'nin (68), odun toplamak için gittiği ormandan dönmemesi üzerine yakınları arama çalışması yaptı.

        Taşköprü mevkisinde Efe'yi hareketsiz yatarken bulan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, Efe'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Başında yaralanma olduğu tespit edilen Efe'nin cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

