Kütahya'da bir kişi ormanda ölü bulundu

Kütahya'nın Simav ilçesinde, odun toplamak için ormana giden kişinin cansız bedeni bulundu.





İlçeye 30 kilometre uzaklıktaki Yassıeynihan köyünde yaşayan Halil Efe'nin (68), odun toplamak için gittiği ormandan dönmemesi üzerine yakınları arama çalışması yaptı.



Taşköprü mevkisinde Efe'yi hareketsiz yatarken bulan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.



İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, Efe'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.



Başında yaralanma olduğu tespit edilen Efe'nin cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

