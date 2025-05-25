Anadolu Yıldızlar Kros Ligi Final Etabı Yarışları, Kütahya'da yapıldı

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızlar Kros Ligi Türkiye Final Etabı Yarışları, Kütahya'da gerçekleştirildi.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Germiyan Kampüsü Parkuru’nda organize edilen yarışlara, 27 ilden 207 sporcu katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Analig Sorumlu Şube Müdürü Murat Görmüş, yaptığı açıklamada, Kütahya’daki yarışmaların kros atletizm ve bayrak yarışmaları olarak gerçekleştirildiğini söyledi.

Türkiye Atletizm Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Yılmaz da, yarışmalarda ilk 10’a giren sporcuların takip edileceğini ve ardından milli takıma alınacaklarını belirtti.

Kategorilerinde dereceye giren sporculara madalyalarını Görmüş ve Yılmaz ile Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından verildi.

Yarışlarda ilk üç sırayı alan sporcular ve iller şöyle:

13 yaş:

Kızlar: Eda Akdeniz, Eylül Kazancı, Ceyli Naz Büyükdeğirmenci

İller: Ağrı, Çorum, Isparta