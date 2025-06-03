Hisarcık'ta şüpheli ölüm

Şehitler Mahallesi'ndeki tek katlı bir evde yalnız ikamet eden Zalike Çalışkan'dan (66), iki gündür haber alamayan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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