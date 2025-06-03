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        Hisarcık'ta şüpheli ölüm

        Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 18:15 Güncelleme: 03.06.2025 - 18:19
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        Hisarcık'ta şüpheli ölüm
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        Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu.

        Şehitler Mahallesi'ndeki tek katlı bir evde yalnız ikamet eden Zalike Çalışkan'dan (66), iki gündür haber alamayan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine eve giren polis ve sağlık ekipleri, Çalışkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Çalışkan'ın cenazesi olay yeri incelemesinin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Hisarcık Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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