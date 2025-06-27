Kütahya'da tüp satılan iş yerindeki patlamada yaralananlardan biri öldü
Kütahya'da, tüp satışı yapılan bir iş yerindeki patlamada yaralanan 8 kişiden biri hayatını kaybetti.
Kütahya'da, tüp satışı yapılan bir iş yerindeki patlamada yaralanan 8 kişiden biri hayatını kaybetti.
Fuatpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda tüp satılan bir iş yerinde patlamanın ardından çıkan yangında ağır yaralanan ve Kütahya Şehir Hastanesi'ndeki ilk müdahale sonrası Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Süleyman Sarıer (51) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Tüp satışı yapılan söz konusu iş yerinde, 25 Haziran'daki patlama sonrası yangın çıkmıştı. Olayda iş yeri sahibi Saadettin (45), ağabeyi Abdullah Yenilmez (51) ve yanlarındaki Süleyman Sarıer ile yoldan geçen 5 kişi yaralanmıştı.
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