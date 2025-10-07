Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da istinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü ile eşi öldü

        Kütahya'nın Emet ilçesinde, istinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü ile eşi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 17:58 Güncelleme: 07.10.2025 - 17:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da istinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü ile eşi öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kütahya'nın Emet ilçesinde, istinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü ile eşi hayatını kaybetti.

        Durali Dur (67) yönetimindeki 43 KR 173 plakalı otomobil, Tavşanlı-Emet kara yolu Sülye köyü yakınlarında yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.

        Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, otomobildeki sürücünün eşi Dudu Dur'un (67) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Emet Belediyesi İtfaiyesi ekibince sıkıştığı otomobilden ağır yaralı halde çıkarılan sürücü, kaldırıldığı Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Fransa, tarihinin en büyük siyasi krizini yaşıyor
        Fransa, tarihinin en büyük siyasi krizini yaşıyor
        7 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        7 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Yeni görüntüler ortaya çıktı
        Yeni görüntüler ortaya çıktı
        İstanbul metrolarında bavul kuralı
        İstanbul metrolarında bavul kuralı
        52 ile sarı, 4 ile turuncu uyarı!
        52 ile sarı, 4 ile turuncu uyarı!
        Togg'a 4x4 takviyesi
        Togg'a 4x4 takviyesi
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        Suriye: SDG ile kapsamlı ateşkeste anlaştık
        Suriye: SDG ile kapsamlı ateşkeste anlaştık
        SGK'dan hizmet dökümlerinde "K" harfi olanlara uyarı
        SGK'dan hizmet dökümlerinde "K" harfi olanlara uyarı
        Kenan Yıldız'dan rekor piyasa değeri!
        Kenan Yıldız'dan rekor piyasa değeri!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Schengen sınırlarında biyometrik dönem başlıyor
        Schengen sınırlarında biyometrik dönem başlıyor
        Topkapı Sarayı'nda ilk kez görücüye çıkıyor
        Topkapı Sarayı'nda ilk kez görücüye çıkıyor
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Yerlikaya'dan 'barem sistemi' açıklaması
        Yerlikaya'dan 'barem sistemi' açıklaması
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        İsviçre'den Türkiye'ye tarihi iade
        İsviçre'den Türkiye'ye tarihi iade
        Tüm dünyada uygulanacak
        Tüm dünyada uygulanacak
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!

        Benzer Haberler

        Otomobil istinat duvarına çarptı; sürücü ve eşi öldü (2)
        Otomobil istinat duvarına çarptı; sürücü ve eşi öldü (2)
        Otomobil istinat duvarına çarptı; karı-koca öldü (2)
        Otomobil istinat duvarına çarptı; karı-koca öldü (2)
        Otomobil istinat duvarına çarptı; 1 ölü, 1 yaralı
        Otomobil istinat duvarına çarptı; 1 ölü, 1 yaralı
        Kütahya'da "imitasyon altın" satışı valilik kararıyla yasaklandı
        Kütahya'da "imitasyon altın" satışı valilik kararıyla yasaklandı
        DPÜ Rektörü Kızıltoprak gazetecilerle bir araya geldi
        DPÜ Rektörü Kızıltoprak gazetecilerle bir araya geldi
        Karayolları temizlik aracına çarpan motokaravanın sürücüsü öldü, eşi yarala...
        Karayolları temizlik aracına çarpan motokaravanın sürücüsü öldü, eşi yarala...