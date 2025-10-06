Habertürk
        DPÜ Rektörü Kızıltoprak gazetecilerle bir araya geldi

        DPÜ Rektörü Kızıltoprak gazetecilerle bir araya geldi

        Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, gazetecilerin, toplumun nabzını tutan, olaylara ayna tutan ve geleceğe not düşen kişiler olduğunu söyledi.

        Giriş: 06.10.2025 - 16:23 Güncelleme: 06.10.2025 - 16:25
        DPÜ Rektörü Kızıltoprak gazetecilerle bir araya geldi
        Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, gazetecilerin, toplumun nabzını tutan, olaylara ayna tutan ve geleceğe not düşen kişiler olduğunu söyledi.

        Kütahya Gazeteciler Birliği Başkan ve yönetimiyle rektörlük makamında bir araya gelen Kızıltoprak, haber ve bilgiye erişimin hızla değiştiği, doğruluğun, güvenilirliğin her zamankinden daha fazla önem kazandığı bir dönemde, üniversite ile basın kuruluşları arasında iş birliğine her zaman hazır olduklarını vurguladı.

        Kızıltoprak, basın kuruluşlarının, yalnızca haber ileten kurumlar olmadığını, bir şehrin hafızası, vicdanı ve sesi konumunda olduklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

        “Gazeteciler, toplumun nabzını tutan, olaylara ayna tutan ve geleceğe not düşenlerdir. Kütahya’nın kültürel zenginliği, tarihi mirası ve toplumsal dinamizmi, sizlerin gayretli çalışmalarıyla yalnızca şehrimizde değil, ülkemiz genelinde de görünürlük kazanıyor. Yerel basının taşıdığı sorumluluk, ulusal ölçekte faaliyet gösteren medya kuruluşlarının omuzlarındaki yükten hiçbir şekilde geri kalmamaktadır. Aksine, yerelin sesi kimi zaman ulusalın pusulası olmakta, yerinden ve hakikatten beslenen haberler, geniş kitlelere ulaşarak kamuoyunun şekillenmesine katkı sağlamaktadır.”

        Gazetecilik mesleğinin toplumun gözü, kulağı ve hafızası, üniversitelerin ise bilginin üretildiği, sorgulandığı ve geleceğe aktarıldığı bilim yuvaları olduğunu da hatırlatan Kızıltoprak, bu iki kurumun güçlerini birleştirmesinin, yalnızca Kütahya’ya değil, Türkiye’nin her köşesine yayılacak önemli etkiler doğuracağını söyledi.

        Kütahya Gazeteciler Birliği Başkanı Cavit Kocaçay da misafirperverliği için Rektör Kızıltoprak'a teşekkür ederek, gazetecilerin Kütahya menfaatine yaptığı çalışmaların bundan sonra da devam edeceğini belirtti.

        Kocaçay, iş birliği ve birliktelik içerisinde çalışma noktasında atılan adımın kıymetli olduğunu sözlerine ekledi.

        Toplantıda, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İsmail Yalçın, Prof. Dr. Mustafa Arif Özgür, Prof. Dr. Ayhan Kahraman, DPÜ Genel Sekreteri Yusuf Çetin, Rektörlük Özel Kalem Müdürü Mustafa Çağrı Demir ile birlik yönetim kurulu üyesi gazeteciler yer aldı.

