        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da Karayolları aracına çarpan karavanın sürücüsü öldü, eşi yaralandı

        Kütahya'da karavan minibüs ile otomobilin, yol temizliği yapan Karayolları aracına çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 14:10 Güncelleme: 05.10.2025 - 14:18
        Kütahya'da Karayolları aracına çarpan karavanın sürücüsü öldü, eşi yaralandı
        Kütahya'da karavan minibüs ile otomobilin, yol temizliği yapan Karayolları aracına çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Celal Uygun (51) idaresindeki 06 CZJ 563 plakalı karavan minibüs ile Rıdvan K. yönetimindeki 43 RK 656 plakalı otomobil, Kütahya-Eskişehir kara yolunun 6. kilometresinde yol temizliği yapan Karayolları Genel Müdürlüğüne ait Mehmet Ö'nün kullandığı 06 JTA 25 plakalı araca çarptı.

        Çevredekilerin kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekibince sıkıştığı araçtan çıkarılan karavanın sürücüsü ile yaralanan eşi Birsen Uygun (43), sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Ağır yaralanan sürücü Uygun, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

