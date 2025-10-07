Habertürk
Habertürk
        Kütahya Haberleri

        Kütahya'da "imitasyon altın" satışı valilik kararıyla yasaklandı

        Kütahya'da sahte altın kullanılarak kuyumcuların dolandırılmaya çalışılması şikayetleri nedeniyle "imitasyon altın" satışı valilik kararıyla kentte yasaklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 16:29 Güncelleme: 07.10.2025 - 16:38
        Kütahya'da "imitasyon altın" satışı valilik kararıyla yasaklandı
        Kütahya'da sahte altın kullanılarak kuyumcuların dolandırılmaya çalışılması şikayetleri nedeniyle "imitasyon altın" satışı valilik kararıyla kentte yasaklandı.

        Kentte imitasyon altınların dolandırıcılık amaçlı kullanılması nedeniyle kuyumcu esnafı ve vatandaşlardan gelen şikayetlerin artması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü harekete geçerek konuyla ilgili rapor hazırladı.

        İmitasyon olarak satılan çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gremse olarak bilinen altınlar ile imitasyon ve ayarı düşük bilezikler kullanılarak kuyumcuların dolandırılmaya çalışıldığı şikayetleri üzerine İl Emniyet Müdürlüğü harekete geçerek rapor hazırladı.

        Kütahya Valiliği de bu rapor doğrultusunda il genelinde "demo, imitasyon ya da gerçek değildir" ibaresi bulunmayan ürünlerin satışını yasakladı.

        Valiliğin aldığı karar imitasyon altın satışı yapılan iş yerlerine tebliğ edilirken, karara uymayanlar işletmelere 2 bin 953 lira idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

        Kütahya Kuyumcular ve Saatçiler Derneği Başkanı Ali Eğce, gazetecilere yaptığı açıklamada, halk arasında sahte altın olarak da bilinen imitasyon altınlarla esnafın dolandırılma girişimiyle ilgili şikayetlerin artması üzerine Valiliğin böyle bir karar aldığını söyledi.

        Karar için Vali Musa Işın ve emniyet yetkililerine teşekkür eden Eğce, "Ülke genelinde bu kararı alan ve uygulayan ilk şehir Kütahya oldu. Bu şekilde kuyumcu esnafımızın dolandırılmasının önüne geçilmiş olacak." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

