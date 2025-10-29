Habertürk
        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 15:21 Güncelleme: 29.10.2025 - 15:21
        Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Kütahya'da, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelinin adresine operasyonda düzenledi.

        Ekipler evde yaptıkları aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu, 17 sentetik uyuşturucu ecza hap ve hassas terazi ele geçirdi.

        Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından "uyuşturucu ticareti" suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

