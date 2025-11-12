Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

        Kütahya'da apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 5 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Giriş: 12.11.2025 - 03:32 Güncelleme: 12.11.2025 - 03:35
        Kütahya'da apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı
        Kütahya'da apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 5 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir sitede bulunan apartmanın 2. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Dairede ikamet eden Murat Can, evin salonundaki alevleri fark etmesi üzerine eşini ve 2 çocuğunu evden çıkararak, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Apartmandaki yoğun duman nedeniyle balkonlarda mahsur kalan 5 kişi, itfaiye merdiveniyle kurtarıldı.

        İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle yangın söndürüldü.

