Kütahya'da vatandaşlar sabah namazında buluşarak Gazze ve Doğu Türkistan için dua etti

Kütahya’da vatandaşlar, Gazze ve Doğu Türkistan’a dua için sabah namazında bir araya geldi.

Kütahya il Müftülüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu’nca (KÜSİDAP) tarihi Ulu Cami’de düzenlenen program Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Cami imam hatiplerinin Yasin-i Şerif tilavetinin ardından namaz kılındı.

Müftülük görevlileri tarafından seslendirilen ilahinin ardından, İl Müftüsü Yardımcısı Tahsin Ekim dua etti.

İl Müftüsü İrfan Açık da burada yaptığı konuşmada, hazırlanan programa gösterilen ilgiden dolayı büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Tüm mazlum coğrafyalarda zulüm görenler için dua ettiklerini dile getiren Açık, şunları kaydetti:

“Gazze’mizi, Doğu Türkistan’ımızı, Keşmir’imizi, mazlum ve mağdur coğrafyalarımızı unutmamak adına bir aradayız. Derdimizi, meselemizi, imanımızın ortaya koymak, dünyanın, yeryüzünün kirine, zulmüne, günahına karşı, şefkate, rahmete, sevaba, hayra hicret etmek anlamında hep beraber sabah namazında bir araya geldik. Rabbim dualarımızı kabul etsin.”