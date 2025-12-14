Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da vatandaşlar sabah namazında buluşarak Gazze ve Doğu Türkistan için dua etti

        Kütahya'da vatandaşlar, Gazze ve Doğu Türkistan'a dua için sabah namazında bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2025 - 09:28 Güncelleme: 14.12.2025 - 09:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da vatandaşlar sabah namazında buluşarak Gazze ve Doğu Türkistan için dua etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kütahya’da vatandaşlar, Gazze ve Doğu Türkistan’a dua için sabah namazında bir araya geldi.

        Kütahya il Müftülüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu’nca (KÜSİDAP) tarihi Ulu Cami’de düzenlenen program Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Cami imam hatiplerinin Yasin-i Şerif tilavetinin ardından namaz kılındı.

        Müftülük görevlileri tarafından seslendirilen ilahinin ardından, İl Müftüsü Yardımcısı Tahsin Ekim dua etti.

        İl Müftüsü İrfan Açık da burada yaptığı konuşmada, hazırlanan programa gösterilen ilgiden dolayı büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

        Tüm mazlum coğrafyalarda zulüm görenler için dua ettiklerini dile getiren Açık, şunları kaydetti:

        “Gazze’mizi, Doğu Türkistan’ımızı, Keşmir’imizi, mazlum ve mağdur coğrafyalarımızı unutmamak adına bir aradayız. Derdimizi, meselemizi, imanımızın ortaya koymak, dünyanın, yeryüzünün kirine, zulmüne, günahına karşı, şefkate, rahmete, sevaba, hayra hicret etmek anlamında hep beraber sabah namazında bir araya geldik. Rabbim dualarımızı kabul etsin.”

        Türkiye Diyanet Vakfı Kütahya Şubesi cami çıkışında vatandaşlara çorba ikram etti.

        Vali Musa Işın, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, KÜSİDAP Başkanı Ülfet Balon ve diğer protokol üyeleri namazın ardından programın ardından vatandaşlarla bir araya gelerek onlarla sohbet etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Doğu Karadeniz için uyarılar! Meteoroloji'den sağanak açıklaması
        Doğu Karadeniz için uyarılar! Meteoroloji'den sağanak açıklaması
        ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 8 yaralı
        ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 8 yaralı
        Bakan Fidan: CAATSA'nın 2026'da kaldırılması mümkün
        Bakan Fidan: CAATSA'nın 2026'da kaldırılması mümkün
        Bak postacı kız kaçırıyor
        Bak postacı kız kaçırıyor
        Önce çarptı sonra yola devam etti
        Önce çarptı sonra yola devam etti
        Galatasaray Antalya'da kükredi!
        Galatasaray Antalya'da kükredi!
        Bayrakların kırmızı beyaz mavi şifresi
        Bayrakların kırmızı beyaz mavi şifresi
        Okan Buruk'tan TFF'ye tepki!
        Okan Buruk'tan TFF'ye tepki!
        Science dergisinden İstanbul depremi uyarısı
        Science dergisinden İstanbul depremi uyarısı
        Icardi tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        Icardi tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        4 aracı yakılan muhtar: Eve sıçrasaydı facia olacaktı
        4 aracı yakılan muhtar: Eve sıçrasaydı facia olacaktı
        Kendisi ile konuşmak istemeyen genç kadını katletti!
        Kendisi ile konuşmak istemeyen genç kadını katletti!
        Bakan açıkladı! Cezalar artırılıyor
        Bakan açıkladı! Cezalar artırılıyor
        Güllü'nün tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı!
        Güllü'nün tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin'i davet ettim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin'i davet ettim
        TMSF: Habertürk TV satıldı iddiaları asılsızdır
        TMSF: Habertürk TV satıldı iddiaları asılsızdır
        Kruvaziyer turizminde tarihi rekor
        Kruvaziyer turizminde tarihi rekor
        İlişkiyi kabul etti
        İlişkiyi kabul etti
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        Michelin yıldızlı 17 Türk restoranında fiyatlar nasıl?
        Michelin yıldızlı 17 Türk restoranında fiyatlar nasıl?

        Benzer Haberler

        AK Parti Gediz İlçe Başkanı Osman Yılmaz görevinden istifa etti
        AK Parti Gediz İlçe Başkanı Osman Yılmaz görevinden istifa etti
        İhlas Vakfı Kütahya Erkek Öğrenci Yurdu'nun temeli atıldı
        İhlas Vakfı Kütahya Erkek Öğrenci Yurdu'nun temeli atıldı
        Kütahyaspor sahasında Eskişehirspor ile 1-1 berabere kaldı
        Kütahyaspor sahasında Eskişehirspor ile 1-1 berabere kaldı
        Hisarcık'ta umre kafilesi dualarla uğurlandı
        Hisarcık'ta umre kafilesi dualarla uğurlandı
        Gediz'de madende gazdan etkilenen madencilerin tedavileri devam ediyor
        Gediz'de madende gazdan etkilenen madencilerin tedavileri devam ediyor
        Gediz'de karbonmonoksitten etkilenen işçi sayısı 15'e yükseldi
        Gediz'de karbonmonoksitten etkilenen işçi sayısı 15'e yükseldi