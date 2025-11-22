Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        KUTSO Başkanı Argat'ın annesi Yıldız Güral'ın cenazesi defnedildi

        Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (KUTSO) Esin Güral Argat'ın vefat annesi Yıldız Güral'ın cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 15:44 Güncelleme: 22.11.2025 - 15:44
        KUTSO Başkanı Argat'ın annesi Yıldız Güral'ın cenazesi defnedildi
        Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (KUTSO) Esin Güral Argat'ın vefat annesi Yıldız Güral'ın cenazesi toprağa verildi.

        Bir süre önce geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğü Almanya'daki hastanede hayatını kaybeden ve cenazesi Türkiye'ye getirilen, iş insanı Rıza Güral'ın eşi, KUTSO Başkanı Argat'ın da annesi Yıldız Güral için Kütahya Ulu Cami'nde cenaze töreni düzenlendi.

        Güral ailesi, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

        Yıldız Güral'ın cenazesi kılınan namazın ardından Kütahya Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

        Cenaze törenine, Kütahya Valisi Musa Işın, Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, siyasi parti temsilcileri ile diğer ilgililer katıldı.

