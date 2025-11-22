KUTSO Başkanı Argat'ın annesi Yıldız Güral'ın cenazesi defnedildi

Cenaze törenine, Kütahya Valisi Musa Işın, Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, siyasi parti temsilcileri ile diğer ilgililer katıldı.

Bir süre önce geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğü Almanya'daki hastanede hayatını kaybeden ve cenazesi Türkiye'ye getirilen, iş insanı Rıza Güral'ın eşi, KUTSO Başkanı Argat'ın da annesi Yıldız Güral için Kütahya Ulu Cami'nde cenaze töreni düzenlendi.

