Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Kütahya'nın Domaniç ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 18:18 Güncelleme: 22.11.2025 - 18:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kütahya'nın Domaniç ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        İlçeye 10 kilometre uzaklıktaki Safa köyü yakınlarında bulunan kayın ormanından yoğun duman yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözlü ekipler ile Domaniç Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahale ettiği örtü yangını, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

        Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
        İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
        Husumetin kurbanı Rumeysa oldu
        Husumetin kurbanı Rumeysa oldu
        İçişleri Bakanlığı'ndan ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
        İçişleri Bakanlığı'ndan ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
        Galatasaray'ın G.Birliği 11'i
        Galatasaray'ın G.Birliği 11'i
        İfadeleri ortaya çıktı
        İfadeleri ortaya çıktı
        Emniyet müdürü yangında can verdi
        Emniyet müdürü yangında can verdi
        Esnafa faiz indirimi geliyor
        Esnafa faiz indirimi geliyor
        Brezilya'nın eski lideri Bolsonaro tutuklandı
        Brezilya'nın eski lideri Bolsonaro tutuklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde
        Peş peşe kara haber... Önce anne sonra oğlu!
        Peş peşe kara haber... Önce anne sonra oğlu!
        İmar planı değişimine düzenleme
        İmar planı değişimine düzenleme
        "Doğalgaz depoları yüzde 100 doluluğa ulaştı"
        "Doğalgaz depoları yüzde 100 doluluğa ulaştı"
        12 çocuğuna verdiği isimler ilgi gördü!
        12 çocuğuna verdiği isimler ilgi gördü!
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Fenerbahçe'de hedef 5'te 5!
        Fenerbahçe'de hedef 5'te 5!
        Takibine cevap vermedi
        Takibine cevap vermedi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Prof. Dr. Şener'den 'süperenfeksiyon' uyarısı!
        Prof. Dr. Şener'den 'süperenfeksiyon' uyarısı!
        Skandalların gölgesindeki taç savaşı
        Skandalların gölgesindeki taç savaşı
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede

        Benzer Haberler

        Ülkü Ocakları Kütahya İl Başkanı İlker Bükni'den Ankara'da önemli ziyaretle...
        Ülkü Ocakları Kütahya İl Başkanı İlker Bükni'den Ankara'da önemli ziyaretle...
        Kütahya'da çocuklar Filistinli akranlarına destek için yürüdü
        Kütahya'da çocuklar Filistinli akranlarına destek için yürüdü
        KUTSO Başkanı Argat'ın annesi Yıldız Güral'ın cenazesi defnedildi
        KUTSO Başkanı Argat'ın annesi Yıldız Güral'ın cenazesi defnedildi
        Hisarcık'ta öğretmenlerden vefa ziyareti
        Hisarcık'ta öğretmenlerden vefa ziyareti
        Toplu taşıma araçları kontrol altında
        Toplu taşıma araçları kontrol altında
        Milletvekili Bayırcı: "Kütahya durağı haritalarda eksik gösterilmişti, düze...
        Milletvekili Bayırcı: "Kütahya durağı haritalarda eksik gösterilmişti, düze...