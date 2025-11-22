Kütahya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
İlçeye 10 kilometre uzaklıktaki Safa köyü yakınlarında bulunan kayın ormanından yoğun duman yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözlü ekipler ile Domaniç Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahale ettiği örtü yangını, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
