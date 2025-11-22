Kütahya'da çocuklar Filistinli akranlarına destek için yürüdü

Kütahya'da çocuklar, Filistin'deki akranlarına destek olmak için yürüyüş yaptı.

Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği öncülüğünde, yakınları ile Kütahya Belediyesi önünde bir araya gelen çocuklar, "Çocuklar değerlidir, hakları önemlidir", "Haklarımın olduğu dünyada Filistin'de 20 bin çocuk şehit edildi" yazılı dövizlerle, düdük çalarak Atatürk Bulvarı'ndan Zafer Meydanı'na yürüdü.

Mescid-i Aksa maketi önünde çocuklar adına açıklama yapan Mehmet Furkan Öztürk, dünyadaki bütün çocukların yaşama, eğitim alma, oyun oynama, sağlıklı şekilde büyüme ve korunma gibi haklarının olduğu söyledi.

Çocukların barış, sevgi ve huzur içinde yaşamak istediğini dile getirilen Öztürk, şunları ifade etti:

"Ancak biliyoruz ki bazı çocuklar maalesef bu haklara ulaşamıyor. Özellikle Filistin'deki kardeşlerimiz, İsrail işgali yüzünden zor şartlar altında yaşıyorlar. Onlar, bizim sahip olduğumuz pek çok haktan mahrum kalıyor, okula gidemiyor, güvenle oyun oynayamıyor ve sağlıklı bir şekilde büyüyemiyorlar. Filistinli kardeşlerimizin de bizler gibi mutlu, huzurlu ve güven içinde bir yaşam sürmesini istiyoruz. Çocukların savaşa değil, oyuna ve eğitime ihtiyacı var. Büyüklerimizden, bize barış dolu bir dünya bırakmalarını istiyoruz."