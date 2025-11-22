Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da çocuklar Filistinli akranlarına destek için yürüdü

        Kütahya'da çocuklar, Filistin'deki akranlarına destek olmak için yürüyüş yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 16:01 Güncelleme: 22.11.2025 - 16:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da çocuklar Filistinli akranlarına destek için yürüdü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kütahya'da çocuklar, Filistin'deki akranlarına destek olmak için yürüyüş yaptı.

        Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği öncülüğünde, yakınları ile Kütahya Belediyesi önünde bir araya gelen çocuklar, "Çocuklar değerlidir, hakları önemlidir", "Haklarımın olduğu dünyada Filistin'de 20 bin çocuk şehit edildi" yazılı dövizlerle, düdük çalarak Atatürk Bulvarı'ndan Zafer Meydanı'na yürüdü.

        Mescid-i Aksa maketi önünde çocuklar adına açıklama yapan Mehmet Furkan Öztürk, dünyadaki bütün çocukların yaşama, eğitim alma, oyun oynama, sağlıklı şekilde büyüme ve korunma gibi haklarının olduğu söyledi.

        Çocukların barış, sevgi ve huzur içinde yaşamak istediğini dile getirilen Öztürk, şunları ifade etti:

        "Ancak biliyoruz ki bazı çocuklar maalesef bu haklara ulaşamıyor. Özellikle Filistin'deki kardeşlerimiz, İsrail işgali yüzünden zor şartlar altında yaşıyorlar. Onlar, bizim sahip olduğumuz pek çok haktan mahrum kalıyor, okula gidemiyor, güvenle oyun oynayamıyor ve sağlıklı bir şekilde büyüyemiyorlar. Filistinli kardeşlerimizin de bizler gibi mutlu, huzurlu ve güven içinde bir yaşam sürmesini istiyoruz. Çocukların savaşa değil, oyuna ve eğitime ihtiyacı var. Büyüklerimizden, bize barış dolu bir dünya bırakmalarını istiyoruz."

        Etkinliğe katılan çocuklar daha sonra oluşturulan panoda Filistinli akranları için not bıraktı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde
        İçişleri Bakanlığı'ndan ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
        İçişleri Bakanlığı'ndan ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
        Esnafa faiz indirimi geliyor
        Esnafa faiz indirimi geliyor
        Brezilya'nın eski lideri Bolsonaro tutuklandı
        Brezilya'nın eski lideri Bolsonaro tutuklandı
        Peş peşe kara haber... Önce anne sonra oğlu!
        Peş peşe kara haber... Önce anne sonra oğlu!
        İmar planı değişimine düzenleme
        İmar planı değişimine düzenleme
        "Doğalgaz depoları yüzde 100 doluluğa ulaştı"
        "Doğalgaz depoları yüzde 100 doluluğa ulaştı"
        Galatasaray'ın G.Birliği 11'i
        Galatasaray'ın G.Birliği 11'i
        12 çocuğuna verdiği isimler ilgi gördü!
        12 çocuğuna verdiği isimler ilgi gördü!
        Ebru'nun annesi: Saçları koparılmış ve yüzünde kan izleri vardı!
        Ebru'nun annesi: Saçları koparılmış ve yüzünde kan izleri vardı!
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Hava buz kesmişti... Koyunlara sarılarak hayatta kaldı!
        Hava buz kesmişti... Koyunlara sarılarak hayatta kaldı!
        Ayakları teknenin pervanesine takıldı! Marinada dehşet!
        Ayakları teknenin pervanesine takıldı! Marinada dehşet!
        Fenerbahçe'de hedef 5'te 5!
        Fenerbahçe'de hedef 5'te 5!
        Takibine cevap vermedi
        Takibine cevap vermedi
        Prof. Dr. Şener'den 'süperenfeksiyon' uyarısı!
        Prof. Dr. Şener'den 'süperenfeksiyon' uyarısı!
        Partizan taraftarının skandal pankartına Fenerbahçe'den sert tepki!
        Partizan taraftarının skandal pankartına Fenerbahçe'den sert tepki!
        Skandalların gölgesindeki taç savaşı
        Skandalların gölgesindeki taç savaşı
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede

        Benzer Haberler

        KUTSO Başkanı Argat'ın annesi Yıldız Güral'ın cenazesi defnedildi
        KUTSO Başkanı Argat'ın annesi Yıldız Güral'ın cenazesi defnedildi
        Hisarcık'ta öğretmenlerden vefa ziyareti
        Hisarcık'ta öğretmenlerden vefa ziyareti
        Toplu taşıma araçları kontrol altında
        Toplu taşıma araçları kontrol altında
        Milletvekili Bayırcı: "Kütahya durağı haritalarda eksik gösterilmişti, düze...
        Milletvekili Bayırcı: "Kütahya durağı haritalarda eksik gösterilmişti, düze...
        Kütahya OSB'nin 4. Firmalar Arası Tavla Turnuvası'nda şampiyon belli oldu
        Kütahya OSB'nin 4. Firmalar Arası Tavla Turnuvası'nda şampiyon belli oldu
        Kütahya'da antrenörlerin çalışma şartlarını güçlendirecek projeler ele alın...
        Kütahya'da antrenörlerin çalışma şartlarını güçlendirecek projeler ele alın...