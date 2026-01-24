Kütahya'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

Kütahya'nın Simav ilçesinde, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 14 zanlı gözaltına alındı.





Simav Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve silah kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.



Belirlenen 22 ayrı adrese baskın yapan ekipler, yaptıkları aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler, uyuşturucu imal ve kullanım malzemeleri, silah ve mühimmat ile suçtan elde edildiği değerlendirilen paralar ele geçirdi.



Operasyonda gözaltına alınan 14 zanlının İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

