        Kütahya'da "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsüne 442 bin lira ceza kesildi

        Kütahya'da polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne, 442 bin lira idari para cezası uygulandı.

        Giriş: 14.03.2026 - 21:30 Güncelleme:
        Kütahya'da "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsüne 442 bin lira ceza kesildi

        Kütahya’da polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne, 442 bin lira idari para cezası uygulandı.

        Devriye gezen trafik polisi ekibi, Kütahya-Afyonkarahisar çevre yolunda plakasız ve kasksız motosiklet kullanan bir sürücüyü durdurmak istedi.

        İhtara uymayıp ters yöne girip makas atarak kaçan sürücü, kovalamacının ardından Dumlupınar Mahallesi'nde durduruldu.

        Sürücüye "dur" ihtarına uymamak, "makas atmak", "kasksız motosiklet kullanma", "ters yönde araç kullanma", "plakasız motosiklet kullanma" ve "ehliyetsiz araç kullanma" suçlarından toplam 442 bin lira idari para cezası kesildi.

        Tescil kaydı olmadığı belirlenen motosiklet ise trafikten menedilerek otoparka çekildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fenerbahçe'den Tedesco kararı!
        Fenerbahçe'den Tedesco kararı!
        Bakan Fidan: Türkiye provokasyonlara karşı direnecektir
        Bakan Fidan: Türkiye provokasyonlara karşı direnecektir
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Trump: Hürmüz Boğazı'nı kısa süre içinde açacağız
        Trump: Hürmüz Boğazı'nı kısa süre içinde açacağız
        ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne saldırı
        ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne saldırı
        "Bahreyn'den İran'a füze fırlatıldı"
        "Bahreyn'den İran'a füze fırlatıldı"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İlber
        İlber
        Modacı Eraslan'ın ölümünden yeni ayrıntı!
        Modacı Eraslan'ın ölümünden yeni ayrıntı!
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        Firari deprem sanığı yakalandı
        Firari deprem sanığı yakalandı
        Bazı bölgeler için sağanak ve fırtına uyarısı
        Bazı bölgeler için sağanak ve fırtına uyarısı
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        İmralı'nın karakutusu: Nail kaptan!
        İmralı'nın karakutusu: Nail kaptan!
        Aysun Topar’ın hayatını değiştiren telefon
        Aysun Topar’ın hayatını değiştiren telefon
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Bir araya geldiler
        Bir araya geldiler

        Benzer Haberler

        Kütahya'da Yıldızlar ve Küçükler il şampiyonası tamamlandı
        Kütahya'da Yıldızlar ve Küçükler il şampiyonası tamamlandı
        Hisarcık'ta çıkan yangında ev ve samanlık tamamen yandı
        Hisarcık'ta çıkan yangında ev ve samanlık tamamen yandı
        DPÜ'de "Doğadaki Matematiğin İzinde" sergisi açıldı
        DPÜ'de "Doğadaki Matematiğin İzinde" sergisi açıldı
        Tavşanlı'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
        Tavşanlı'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
        Kütahya'da trafik lambasına çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Kütahya'da trafik lambasına çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Kütahyaspor'un "43 bin bayrak" projesine ilk destek Vali Işın'dan 3. Lig'de...
        Kütahyaspor'un "43 bin bayrak" projesine ilk destek Vali Işın'dan 3. Lig'de...