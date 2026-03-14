Kütahya'da "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsüne 442 bin lira ceza kesildi

Kütahya’da polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne, 442 bin lira idari para cezası uygulandı.



Devriye gezen trafik polisi ekibi, Kütahya-Afyonkarahisar çevre yolunda plakasız ve kasksız motosiklet kullanan bir sürücüyü durdurmak istedi.



İhtara uymayıp ters yöne girip makas atarak kaçan sürücü, kovalamacının ardından Dumlupınar Mahallesi'nde durduruldu.



Sürücüye "dur" ihtarına uymamak, "makas atmak", "kasksız motosiklet kullanma", "ters yönde araç kullanma", "plakasız motosiklet kullanma" ve "ehliyetsiz araç kullanma" suçlarından toplam 442 bin lira idari para cezası kesildi.



Tescil kaydı olmadığı belirlenen motosiklet ise trafikten menedilerek otoparka çekildi.

