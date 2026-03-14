Kütahya'da trafik lambasına çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Kütahya’da trafik lambasına çarparak yola devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı. O.A. idaresindeki 43 AEC 352 plakalı otomobil, Kütahya-Eskişehir kara yolu İnköy Kavşağı’nda önüne çıkan araca çarpmamak için yaptığı manevra sırasında trafik lambasına çarparak devrildi. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yaralı halde araçtan çıkarılan sürücü, ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

