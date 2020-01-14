Öğrencilere kitap desteği

Emekli kütüphane memuru Zeki Aktürk, Altıntaş Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne kitap bağışında bulundu.

Altıntaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Numan Tanrıkulu, yaptığı açıklamada, ’’Altıntaş’ta, Anadolu İmam hatip lisesi öğrencilerine kitap temin ederek katkıda bulunan kütüphane gönüllüsü Zeki Aktürk’e İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'müz adına teşekkür ederiz. Eğitim sevdalısı bu kardeşlerimizin kitap bağışları bizlerin elini güçlendiriyor ve öğrencilerimiz aradıkları kaynakları bu kitaplar sayesinde daha kolay buluyor. Ayrıca zenginleşen kitap arşivimiz sayesinde öğrencilerimizin okuma merakı daha da artıyor. Kendilerine bu bağışlarından dolayı şükranlarımı sunuyorum’’ ifadelerini kullandı.

KÜTAHYA 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:44

GÜNEŞ 08:12

ÖĞLE 13:14

İKİNDİ 15:44

AKŞAM 18:05

YATSI 19:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.