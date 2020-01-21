Murat Dağı'nda hem kayak hem hamam keyfi Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçabudak: "Kayakseverleri Ege'nin incisi Murat Dağı Kayak Merkezi’ne bekliyoruz"

Kütahya’da kayakseverlerin hem kayıp hem de kaplıcalardan faydalanabildiği Murat Dağı Termal Kayak Merkezi, sömestir tatilinde büyük ilgi görüyor.

2312 rakımlı Murat Dağı’nın 1850’inci metresindeki Sarıçiçek Yaylası Gölyeri ile Tahtaoluk mevkileri arasında bulunan kayak merkezi, adeta Uludağ'ı aratmıyor. Önümüzdeki dönemde kayak merkezinin daha da gelişeceğini belirten Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “Murat Dağı’nın önemli bir özelliği daha var. Aynı zamanda termal su imkanları var, yani kaplıca imkanları var bin 450 metre yükseklikte. Türkiye’nin termal kayak merkezi olarak önemli bir spor merkezi olmaya aday bir noktasındayız. Önemli çalışmalar yapıldı. Buraya bir bebek asansörü kazandırıldı, snowtrack, kar motosikleti, kayak takımları, bir kayak merkezi içinde barınabilecek merkez inşa ettik. İnşallah önümüzdeki dönemde daha önemli çalışmalar yapacağız” diye konuştu.

Murat Dağı Termal Kayak Merkezi'nin 12 ay tatil yapılabilen bir yer olduğunu belirten Akçadurak, “Sömestir tatili nedeniyle Murat Dağı’ndaki tatil merkezimiz yoğun ilgi görüyor. Çevre illerden özellikle Afyonkarahisar, Uşak, İzmir, Eskişehir’den çok yoğun talep var. Murat Dağı’nın en büyük özelliği gündüz kayak yapan vatandaşlarımız akşam kaplıcalarımızda hamam keyfi yapabiliyor olması. Gelmek isteyen vatandaşlarımız mutlaka rezervasyonunu yaptırsınlar. Onları burada ağırlamaktan mutluluk duyarız” dedi.

Gediz Kaymakamı Muhammt Önder, “Bugün açılışını yaptığımız tesis aslında kayak merkezinin bir bölümü. Merkezimiz tamamlandığı zaman profesyonel bir görünüme kavuşacak. Bundan önce doğa turizm merkezi olan Murat Dağımız bundan sonra kayağın merkezi olacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Murat Dağı Kayak Merkezi'nin keyfini çıkartan kayakseverler, ilgi ve alakadan dolayı Gediz Belediyesine teşekkür ettiler.

KÜTAHYA 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:42

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