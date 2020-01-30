Tavşanlı'dan Elazığ'a 5 tır kömür

Kütahya'nın Tavşanlı İlçesinde Kızılay Şubesi tarafından hazırlanan kömür tırları Elazığ’a gönderildi.

Kızılay Tavşanlı Şubesi’nin organizesi ile kömürler bölgeye ulaştırılmak üzere Tavşanlı’dan yola çıktı. Evleri yıkılan ve soğuk kış şartlarında yaşamlarını sürdürmeye çalışan depremzedeler için Kızılay Tavşanlı Şubesi de harekete geçti.

Türk Kızılayı Tavşanlı Şubesi Başkanı Mümtaz Serdaroğlu, depremzedelerin soğuk hava koşullarında mağduriyet yaşanmaması için ellerinden gelen gayretleri gösterdiklerini ifade etti. Serdaroğlu, "Türk Kızılayı olarak Tavşanlı halkımızın ve diğer bağışçılarımızın yaptığı bağışlarla kömür memleketindeyiz. Orada yakın mesafede Türk Kızılayı gerek beslenme ve gerek barınma ihtiyaçlarını AFAD ile yapmaktalar. Malum, Elazığ ve Malatya bölgesi soğuk hava şartları var. Bizler de bölgemizden kömür göndermeye karar verdik. Şu anda birinci ve ikinci tırlar yola çıktı . Birkaç gün içerisinde toplamda 5 tır kömür göndermiş olacağız. Tüm bağışçılarımıza da ayrıca çok teşekkür ederiz" dedi.

Şoför Celil Ay, "Depremzede kardeşlerimiz için yaklaşık bin 200 kilometre yol kat ederek kömürleri ulaştırmak için yola çıkıyoruz" diye konuştu.

KÜTAHYA 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:37

GÜNEŞ 08:03

ÖĞLE 13:18

İKİNDİ 15:59

AKŞAM 18:24

YATSI 19:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.