Çavdarhisar'da gökkuşağı büyüledi

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Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde yağan yağmurun ardından ortaya çıkan rengarenk gökkuşağı görenleri adeta büyüledi.

Yağan yağmur sonrası güneşin yüzünü kısa süreli göstermesiyle ilçe merkezinden çok net görülebilen kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert ve mor renkli gökkuşağı seyri doyumsuz bir manzara sundu. Gökkuşağındaki renk cümbüşü izleyenleri mest ederken bazı vatandaşlar gökkuşağının kısa süreli görüntüsünü ölümsüzleştirmek için cep telefonlarına kaybetme telaşı içerisine girdiler.

KÜTAHYA 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:32

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