Emet'te okuma etkinliği aralıksız devam ediyor

Kütahya'nın Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, “Cumhuriyet’ten Milli Egemenliğe 2023’e 2023 Sayfa Aç ”projesi kapsamında Gazi Emet İlkokulu’nda düzenlenen okuma etkinliğine katıldı.

Gazi Emet İlkokulu’nda düzenlenen okuma etkinliğine Kaymakam Hasan Çiçek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Cöre, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hasan Doğan, İlçe Milli Eğitim Proje Koordinatörü Deniz Macit, Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Fethiye Güven, Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Rukiye Kara, Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Güler Savaş, Gazi Emet İlkokulu Müdürü İsmail Tavacı, öğrenciler ve bazı veliler katıldı.

Kaymakam Çiçek ve beraberindekiler, 2A sınıfında öğrencilerle bir araya gelerek 15 dakika boyunca kitap okudular.

Okuma etkinliğinin sonunda öğrencilerin bulunduğu masaları tek tek gezerek kısa süreli sohbetler eden Kaymakam Çiçek, onlara kitap okumanın öneminden bahsetti.

Kaymakam Çiçek, kitap okuma etkinliğine katılan öğrencilere, kitap okuyarak çok güzel, çok faydalı bir etkinliği yerine getirdiklerini, kitap okumayı sevmelerini ve alışkanlık haline getirmelerini öğütleyerek, Okul Müdürü İsmail Tavacı ile birlikte çikolata ikramında bulundu.

KÜTAHYA 11 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:27

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