Vali Toraman: "Devlet her zaman şehit ailelerinin yanında"

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Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman, 1995 yılında Kuzey Irak'ta teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Piyade Onbaşı Mehmet Emin Borazan'ın Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret etti.

Şehit Annesi Tediye Borazan, şehit kardeşleri Cahide Şafak ve Fatma Altınatan ile bir araya gelen Vali Toraman, devletin daima şehit ailelerinin yanında olduğunu kaydetti.

Vali Toraman’a Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, KÜTSO Başkanı İsmet Özotraç, Altıntaş Müftüsü Muammer Borlu eşlik etti.

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