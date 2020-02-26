Kaymakam Çiçek: "Çocuklarla ilgili yatırım ve çalışmalarda büyük mesafe katettik"

Kütahya'nın Emet ilçesinde, çocuk koruma kanunu koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Emet Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya, Kaymakam Hasan Çiçek başkanlığında, Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, İlçe Jandarma Komutan Vekil Erdoğan Yüksel, İlçe Emniyet Müdür Vekili Gökhan Yıldırım, İlçe Müftüsü İsmail Çınar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Cöre, İlçe Sağlık Merkezi Müdürü Dr. Fethiye Güven, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdür Vekili Umut Işık, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ali Vural, Tavşanlı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Havva Gümüş, Psikolog Emine Biral ve Öğretmen Esma Kıpçak katıldı.

Kaymakam Hasan Çiçek, yaptığı açıklamda, “5395 sayılı kanun kapsamında ilçemizde düzenlemiş olduğumuz koordinasyon toplantısının öncelikle hayırlı olmasını ve sorunların çözümüne katkıda bulunmasını diliyorum. Elde ettiğimiz sonuçlar gösteriyor ki, çocuklarla ilgili yapılan yatırım ve çalışmalarda ilçe olarak büyük mesafe katettik ve başarılı olduk. Yeterli mi ? Elbette değil. Çocuklarla ilgili gerekli önlemlerin alınması ve alınan önlemlerin uygulamasında sürekliliğin sağlanması büyük önem arzetmektedir. Çocuklarımızın kendilerini olumsuz ortam ve çevreden uzak tutabilmeleri için aile ve çocuklara yönelik eğitim faaliyetleri de aralıksız sürdürülecektir“ ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.