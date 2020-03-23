Başkan Demirci: "İlçenin tamamını dezenfekte ediyoruz"

Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde Korona virüs salgınına yönelik tedbirler kapsamında dezenfektan çalışması yapıldığı bildirildi.

Pazarlar Belediyesi Zabıta Amirliği'nin organizesinde cadde, sokaklar, esnaf dükkanları, parklar, çocuk parkları, çöp konteynerleri, tuvaletler, yurtlar ve kamu kurumları belirli plan dahilinde belediye ekiplerince dezenfekte yapılıyor.

Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, “Korona virüs ve salgın hastalıklara karşı İlçemiz halkının sağlığını korumak amacıyla cadde, sokak, esnaf dükkanları, park, çocuk parkları, çöp konteynerleri, tuvaletler, yurtlar ve kamu kurumları belirli plan dahilinde dezenfekte çalışmaları yapılıyoruz. Belediyemiz temizlik ekipleri, Bakanlığın talimatları doğrultusunda genel kullanım alanlarından başlanarak halkımızın doğrudan temas edeceği tüm noktalar uygun dezenfekte maddeleri ile belirli periyotlarda temizliyoruz. Ayrıca Pazarlar Kaymakamlığı öncülüğünde İlçe Sağlık Grup Başkanlığı ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile Zabıta Amirliği ortak hareket ederek; denetimleri, bilgilendirmeleri ve uyarıları devam ediyorlar. Vatandaşlarımızdan istediğimiz devletimizin açıkladığı kurallara eksiksiz uyarak hem kendi sağlıklarını hem de toplum sağlığını dikkate alarak hareket etmelidirler. İlçe genelinde tüm tedbirleri almaya devam ediyoruz. Korona virüs (COVİD19) ile mücadelede Kamusal önlemlere ilave bireysel önlemler almamız en etkin yöntem olacaktır” dedi.

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