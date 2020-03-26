Kolonya satışı yapan iş yerlerine denetim

'Ben neden böyle görünüyorum?'

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Kütahya'da ekipler, kolonya satışı yapan iş yerlerini denetledi.

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü, Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, Korona virüs salgına tedbirleri çerçevesinde Sevgi Yolu üzerinde kolonya satışı yapan iş yerlerini denetledi.

Kontrollerde herhangi bir olumsuzluğu rastlanmadığını bildirildi.

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