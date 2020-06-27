Yarım asırlık asker uğurlama merasimi korona virüs tedbirleri ile yapıldı

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Kütahya'nın Aslanapa ilçesine bağlı Örenköy'de yarım asırlık asker uğurlama töreni korona virüs tedbirlerine uyularak yapıldı.

Köy meydanında toplanan askerler korona virüs tedbirleri kapsamında maskelerini takarak ve sosyal mesafeye koruyarak dizildiler. Köylüler sosyal mesafeyi koruyarak meydanda dua ettiler. Ardından askerler için para toplandı. Toplanan paralar askerlere teslim edildi. Köylüler yarım asırdır devam eden bu geleneği yaşatmaya devam edeceklerini söylediler.

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