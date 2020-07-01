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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dumlupınar'da küçükbaş hayvancılıkta dev adım

İHA

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde 70 adet ''Tigem Karacabey merinosu'' damızlık koçun küçükbaş hayvan üreticilerine teslim edildilerek ilçedeki koyun ırkının değiştirelmesi amaçlandığı bildirildi.

Dumlupınar'da küçükbaş hayvancılıkta dev adım

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde 70 adet ''Tigem Karacabey merinosu'' damızlık koçun küçükbaş hayvan üreticilerine teslim edildilerek ilçedeki koyun ırkının değiştirelmesi amaçlandığı bildirildi.
Projenin küçükbaş hayvan sahiplerine hayırlı olmasını dilediğini belirten AK Parti Dumlupınar ilçe Başkanı Ali Bursa, ''Kütahya İl Özel İdaresi kaynaklı İl Tarım Müdürlüğümüzün proje çalışması sonucu, Dumlupınar koyun ırkımızı degistiriyoruz. Başta AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun ve Dumlupınarımızın gururu İshak Gazel vekilime, İl Özel İdare Başkanı Musa Yılmaz'a, İl Tarım Müdürü Orhan Özçalığ'a, Belediye Başkanı Şemsettin Akagac'a, ilçe Tarım Müdürü Üstün Atmaca'ya, İl Genel Meclis Üyeleri Şaban Türk ve Nafiz Uçar'a ilçemiz şahsım adına teşekkür ederim'' ded.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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