Ayasofya için şükür duası

Emet AK Parti İlçe Teşkilatı ve Emet Belediyesi, Ayasofya’nın yeniden cami olarak ibadete açılması dolayısıyla şükür duası programı düzenledi.

Emet Babukbey Camii'nde yapılan program sonrası konuşan AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleymen Ciner, yaptığı açıklamada, "Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti ve İstanbul'un fethinin en önemli sembolü olan Ayasofya'nın, 86 yıllık esareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duruşu sayesinde son buldu. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın yüksek liderliği ve iradesiyle Ayasofya'nın yeniden cami statüsüne alınmasını imzaladığı kararla dünyaya duyurması ise, Fatih Sultan Mehmet Han'ın emanetine yürekten sahip çıktığının ve Türkiye'nin iç konularına kimsenin karışamayacağının ilanıdır'' dedi.

Programa, AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Ciner, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Uyanık ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program sonrası Emet Belediyesi tarafından vatandaşlara ikram dağıtıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.