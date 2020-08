DPÜ'de doluluk oranı yüzde 90’ı aştı

2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanması ile birlikte Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nin (DPÜ) fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında kontenjanları yüzde 90,51 oranında doldu.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan 2020YKS yerleştirme sonuçlarının ardından merkezi sınav üzerinden yapılan yerleştirmeler ile ilgili istatistikler de yayımlandı. Buna göre bünyesinde 11 fakülte 1 yüksekokul ve 14 meslek yüksekokul olan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi tüm akademik birimlerinde yüzde 90,51’lik doluluk oranı yakaladı.



8 bin 145 öğrenci Dumlupınarlı oldu

Sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversitemize toplam 8 bin 145 öğrenci kayıt yaptırmaya hak kazandı. Bu öğrencilerin 3 bin 456’sı lisans, 4 bin 689’u ise ön lisans programlarına yerleşti.3 bin 689 kişilik kontenjanı olan lisans programlarımızda doluluk oranı yüzde 93,68’e, 5 bin 310 kontenjanı olan ön lisans programlarımızı ise doluluk oranı yüzde 88,3’e ulaştı. Toplamda 8 bin 999 öğrenci kontenjanı açıklayan DPÜ’ye ilk yerleştirmelerin ardından 8 bin 145 öğrenci kayıt yaptırmaya hak kazanmış oldu. Böylece toplam doluluk oranı yüzde 90,51 olarak belirlendi.Merkezi yerleştirmenin dışında özel yetenek sınavlarıyla da öğrenci kabul eden Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde bu hafta tamamlanacak sınavların ardından öğrenci sayısı daha da artacak.Özel yetenek sınavları öncesinde 631 başvuru alan Güzel Sanatlar Fakültemiz 140 kişilik, bin 959 başvuru alan Spor Bilimleri Fakültemiz de 320 öğrenci kontenjanı açıklamıştı. İki fakültemizde de kontenjanların dolması durumunda 460 öğrenci daha üniversitemizde öğrenim görme hakkı kazanacak.Öte yandan önceki yıllarda olduğu gibi, YKS ek tercihlerinin ardından üniversitemize kayıt yaptıracak öğrenci sayısının ve doluluk oranının daha da yükselmesi bekleniyor.



Her geçen yıl daha çok tercih ediliyor

Açıklanan sonuçlar Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nin her geçen yıl daha çok tercih ediliğini de ortaya koydu.Lisans programlarında 2018 yılında yüzde 62, 2019’da da yüzde 88 doluluk oranına sahip olan Üniversitemiz, 2020 yılında doluluk oranını yüzde 93’e yükseltti.Ön lisans programlarında ise iki yıl önce yüzde 81, geçen yıl ise yüzde 87 doluluk oranı yakalayan DPÜ, bu yıl kontenjanlarında yüzde 88’i aşan doluluğa ulaştı.Böylece 2018’de toplamda yüzde 71’lik doluluk oranına sahip Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, bu yıl yüzde 90,51’lik orana ulaşarak Türkiye’nin her yerinden öğrencilerin tercih ettiği bir üniversite konumuna yükseldi.



"Dumlupınar ailemize hoş geldiniz"

Rektörü Prof. Dr. Kâzım Uysal, 2020YKS yerleştirme sonuçları ile ilgili yaptığı açıklamada yeni öğrencilerimize seslendi ve şu ifadeleri kullandı: "Kütahya Dumlupınar Üniversitesi bir kez daha tercih edilen bir üniversite olmuştur. Üniversitemizin tercih edilmesinde temel sebep, bilimsel araştırmalar ve topluma hizmet sorumluluğuyla öğrenci odaklı bir üniversite olma anlayışımızdır. Bizleri tercih eden, öğrencilerimize teşekkür ederek 2020YKS yerleştirme sonuçlarının ülkemize, memleketimiz Kütahya’ya ve üniversitemize hayırlı olmasını diliyor, öğrenci arkadaşlarımıza Dumlupınar ailemize hoş geldiniz diyorum."

