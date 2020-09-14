"Özel okullar, salgından en çok etkilenen sektörlerin başında geliyor"

Kütahya'da özel bir okulun Müdürü Muhammet Uygun, Korona virüs (Covid19) salgınından en çok etkilenen sektörlerin başında özel okulların geldiğini ifade etti.

Uygun, "Şu an Milli Eğitim Müdürlüğü'nün izni ile sadece 8 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim vermekteyiz. Diğer sınıflar için ise canlı sanal sınıflar oluşturdu. Öğrencilerimizi ateş ölçer ile okula almaktayız. Sosyal mesafe, maske ve hijyene çok dikkat etmekteyiz. Sosyal mesafeye uygun dersliklerde 1214 kişilik sınıflarda ders alan öğrencilerimiz güven içindedir" diye konuştu.

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