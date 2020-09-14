Kaymakam Karadağ’dan köyde Korona virüs denetimi

Hisarcık Kaymakamı Buğra Karadağ, Şeyhler köyünde Korona virüs denetimi gerçekleştirdi.
Şeyhler köyünde Covıd19 salgın hastalığına karşı vatandaşlara maske takmaları ve sosyal mesafeye riayet etmeleri hususunda uyarı ve tavsiyelerde bulunan Kaymakam Karadağ, denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtti.
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