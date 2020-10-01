Kütahya´da restoran işletmecisini vuran şüpheli, Eskişehir´de yakalandı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA´da husumetli olduğu restoran işletmecisi A.T.´yi iş yerinde bacağından tabancayla vurarak yaralayan Eren A., Eskişehir´de yakalandı.
Kütahya´da oturan Eren A., gece yarısı husumetli olduğu belirtilen A.T.´nin işlettiği Afyonkarahisar karayolu üzerindeki restorana gitti. Burada Eren A. ile A.T. arasında tartışma çıktı Tartışma sırasında Eren A., belinden çıkardığı tabanca ile A.T.´ye ateş ederek bacağından yaraladı. Eren A. otomobille kaçarken, A.T. çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
ESKİŞEHİR´DE YAKALANDI
Olayla ilgili çalışma başlatan Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri Eren A.´nın kullandığı aracın plakasını tespit edip, mobese ve güvenlik kameralarını taradı. Eskişehir´e gittiği tespit edilen Eren A., Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleriyle birlikte düzenlenen operasyonla Akarbaşı Mahallesi´nde saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan Eren A.'nın üzerinde suç aleti tabanca ile bu silaha ait şarjör ve 85 mermi ele geçirildi.
Kütahya´ya getirilen Eren A., Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ
2020-10-01 14:12:40
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.