Kütahya´da restoran işletmecisini vuran şüpheli, Eskişehir´de yakalandı



Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA´da husumetli olduğu restoran işletmecisi A.T.´yi iş yerinde bacağından tabancayla vurarak yaralayan Eren A., Eskişehir´de yakalandı.

Kütahya´da oturan Eren A., gece yarısı husumetli olduğu belirtilen A.T.´nin işlettiği Afyonkarahisar karayolu üzerindeki restorana gitti. Burada Eren A. ile A.T. arasında tartışma çıktı Tartışma sırasında Eren A., belinden çıkardığı tabanca ile A.T.´ye ateş ederek bacağından yaraladı. Eren A. otomobille kaçarken, A.T. çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

ESKİŞEHİR´DE YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri Eren A.´nın kullandığı aracın plakasını tespit edip, mobese ve güvenlik kameralarını taradı. Eskişehir´e gittiği tespit edilen Eren A., Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleriyle birlikte düzenlenen operasyonla Akarbaşı Mahallesi´nde saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan Eren A.'nın üzerinde suç aleti tabanca ile bu silaha ait şarjör ve 85 mermi ele geçirildi.

Kütahya´ya getirilen Eren A., Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2020-10-01 14:12:40



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