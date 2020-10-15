Korona'nın son durumunu değerlendirdiler

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Korona virüs (Covid19) salgınında Kütahya’daki son durum, mevcut çalışmalar ve uygulanan tedbirler Kütahya Valisi Ali Çelik başkanlığında değerlendirildi.

Covid19 Tedbirleri Değerlendirme Toplantısı’na; Vali Yardımcısı Aydın Börü, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ile İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş katıldı.

Toplantıda; İlİlçe Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) çalışmaları, denetimler, hastanelerdeki son durum, yüz yüze eğitimle ilgili okullarda alınan tedbirler görüşüldü.

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