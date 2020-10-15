Korona'nın son durumunu değerlendirdiler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Korona'nın son durumunu değerlendirdiler

İHA

Korona'nın son durumunu değerlendirdiler

Korona virüs (Covid19) salgınında Kütahya’daki son durum, mevcut çalışmalar ve uygulanan tedbirler Kütahya Valisi Ali Çelik başkanlığında değerlendirildi.
Covid19 Tedbirleri Değerlendirme Toplantısı’na; Vali Yardımcısı Aydın Börü, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ile İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş katıldı.
Toplantıda; İlİlçe Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) çalışmaları, denetimler, hastanelerdeki son durum, yüz yüze eğitimle ilgili okullarda alınan tedbirler görüşüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Emet´te ev ziyaretleri ve misafirlikler yasaklandı
YEREL HABERLER Emet´te ev ziyaretleri ve misafirlikler yasaklandı
Hisarcık’ta 3. Etap TOKİ konut yapım ihalesi 11 Kasım’da
YEREL HABERLER Hisarcık’ta 3. Etap TOKİ konut yapım ihalesi 11 ...
Gediz’de yaşam alanları ilçenin çehresini değiştiriyor
YEREL HABERLER Gediz’de yaşam alanları ilçenin çehresini ...
İş arayan kişi sayısı yüzde 28 azaldı
YEREL HABERLER İş arayan kişi sayısı yüzde 28 azaldı
Gediz’de kapı önlerinde sigara içilmesi yasaklandı
YEREL HABERLER Gediz’de kapı önlerinde sigara içilmesi yasaklandı
İlkokulda aynı anda hem uzaktan, hem yüz yüze eğitim
YEREL HABERLER İlkokulda aynı anda hem uzaktan, hem yüz yüze eğitim
Simav’ın meşhur fasulyesi tezgahlardaki yerini aldı
YEREL HABERLER Simav’ın meşhur fasulyesi tezgahlardaki yerini aldı
Trafik kazasında yaralanan köpekler tedavi için İstanbul'a gönderildi
YEREL HABERLER Trafik kazasında yaralanan köpekler tedavi için ...
Kütahya´da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Kütahya´da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Kütahya’da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
YEREL HABERLER Kütahya’da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
Kaymakam Karadağ:” Maske, mesafe ve temizlik hassasiyetine veliler de eşlik etmeli”
YEREL HABERLER Kaymakam Karadağ:” Maske, mesafe ve temizlik ...
Hisarcık’ta il birincisi öğrenciye belgesi verildi
YEREL HABERLER Hisarcık’ta il birincisi öğrenciye belgesi verildi
Emet'te 15 motosiklet trafikten men edildi
YEREL HABERLER Emet'te 15 motosiklet trafikten men edildi
Müdür Başyiğit: “Doğaya sahip çıkmalıyız”
YEREL HABERLER Müdür Başyiğit: “Doğaya sahip çıkmalıyız”
Kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü: "Çınar ağacı 290-300 yaşlarında"
YEREL HABERLER Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü: "Çınar ağacı ...
Müdür Başyiğit, TÜBİTAK’a katılacak öğrenci ve öğretmenleri kabul etti
YEREL HABERLER Müdür Başyiğit, TÜBİTAK’a katılacak öğrenci ve ...
Hisarcık'ta asfalt yama çalışması
YEREL HABERLER Hisarcık'ta asfalt yama çalışması
Başkan Işık'tan Ceyhun'a Asım Gündüz cevabı "Asım Gündüz'de 3-5 esnaf istiyor diye şehrin trafiğini mahvedemeyiz"
YEREL HABERLER Başkan Işık'tan Ceyhun'a Asım Gündüz cevabı "Asım ...
Altıntaş'ta içme suyu hattı çalışması
YEREL HABERLER Altıntaş'ta içme suyu hattı çalışması
"Eğitimli ve nitelikli insanlar yetiştirmeyi hedeflemeliyiz"
YEREL HABERLER "Eğitimli ve nitelikli insanlar yetiştirmeyi ...
Simav’da içme suyu kaynakları arttırılıyor
YEREL HABERLER Simav’da içme suyu kaynakları arttırılıyor
Emet pazarında Korona virüs tedbirleri
YEREL HABERLER Emet pazarında Korona virüs tedbirleri
Otomobil kamyona çarptı: 1 ölü
YEREL HABERLER Otomobil kamyona çarptı: 1 ölü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X