Sanayi esnafından belediyeye destek

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Kütahya'nın Altıntaş ilçesi sanayi sitesinde, belediye tarafından yapılan çevre temizleme çalışmalarına esnaflar gönüllü olarak destek verdi.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ''İlçemiz sanayi sitesinde bulunan mazgalların, kış ayları gelmeden bakım ve onarımını yapmaya başladık. Belediye işçilerimize sanayi esnaflarımız yardımda bulundu. Birlik ve beraberlik içinde çalışarak yağmurlu havalarda sorun yaşanmaması sağlandı. Fedakar sanayi esnafımıza ve belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyorum'' dedi.

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