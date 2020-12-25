Hisarcık’ta iki hayvan sever kuşlar için doğaya yem bıraktı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde iki hayvan sever kış mevsimi dolayısıyla aç kalan kuşlar için doğaya yem bıraktı.

Oğuzhan Demirbağ ve Cihat Demir isimli iki arkadaş kış ayında yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için kendi imkanlarıyla temin ettikleri 50 kilo arpa ve buğdayı Gölcük Yaylasındaki ormana ve Karakova mevkiindeki araziye bıraktılar.

Kuşlar için doğaya yem bırakmaya kar yağdığında da devam edeceklerini söyleyen Oğuzhan Demirbağ, “Özellikle karla kaplanan doğada, yiyecek bulmakta güçlük çeken kuşlar unutulmamalı.

Soğuk kış günlerinde vatandaşlarımız evlerinin önüne veya insanların çok uğramadığı yerlere yem bırakmaları durumunda kuşlar aç kalmaktan kurtulmuş olacaktır. Sonuçta onların da yaşama hakkı var” dedi.

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