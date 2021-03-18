Dereceye giren öğrencilere ödül

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen ilkokullar arası resim yarışmasında birinci olan Cumhuriyet İlkokulundan Aleyna Çağlar’a, ikinci olan Atatürk İlkokulundan Nisa Koç’a, üçüncü olan Cumhuriyet İlkokulundan Merve Baş’a, Ortaokullar arası şiir yarışmasında, birinci olan Karbasan Ortaokulundan Aysel Önlü’ye, ikinci olan Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulundan Cansu Aslan’a, üçüncü olan Şehitler Ortaokulundan Şevval Alkan’a, Liseler arası kompozisyon yarışmasında, birinci olan Anadolu İmam Hatip lisesinden Gamze Zehra Kul’a, ikinci olan Ayşe Küreşen’e ve üçüncü olan 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesinden Rabia Düşer’e ödülleri, Kaymakam Buğra Karadağ, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ve Meslek Yüksek Okulu Müdür Müdürü Ahmet Danış tarafından verildi.

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