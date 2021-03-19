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Kütahya’nın Emet ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından ‘Orman ve Kırsal Alan Yangınlarına Müdahale Kursu’ düzenlendi.

Emet Orman İşletme Müdürlüğü deposunda düzenlenen Orman ve Kırsal Alan Yangınlarına Müdahale Kursuna toplam 38 kursiyer katıldı.

Kursta, Eğitmen Başer Kavcin tarafından işçi sağlığı ve iş güvenliği, orman ve kırsal alan yangınlarına müdahale, orman yangınlarında haberleşme, yangına müdahale sırasında koruyucu donanımın kullanılması konularında teorik ve pratik olarak eğitim verildi.

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