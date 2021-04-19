Aslanapa'da hafta sonu sıkı denetim

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde kolluk kuvvetleri tarafından, hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili tedbirler kapsamında açık olan iş yerleri denetlendi.

Dumlupınar Kaymakamı Salih Sak, yaptığı açıklamada, ''Denetimlerde vatandaşlarımızdan zorunlu haller dışında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında araç kullanılmaması, ihtiyaçları olduğu durumlarda en yakın yürüme mesafesinde bulunan market, fırın, manav gibi yerlerden ihtiyaçlarını gidermelerini istedik. Ramazan boyunca hafta içi ve hafta sonu fırınlarda, marketlerde kuyruk oluşturulmaması anlatıldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında esnaflar tarafından gerekli tedbirlerin ve gerekli önlemlerin alınması, maske ve sosyal mesafe kurallarına riayet etmeleri konularında uyarılarda bulunuldu'' dedi.

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