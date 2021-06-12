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Çeyrek altın ve ziynet eşyası hırsızlığının şüphelileri sabıkalı çıktı

DHA

Çeyrek altın ve ziynet eşyası hırsızlığının şüphelileri sabıkalı çıktı


Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA´da, girdikleri evlerden 52 çeyrek altın ve çok sayıda ziynet eşyası çaldığı tespit edilen 3´ü kadın 4 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. 'Hırsızlık' suçundan 3 sabıkası bulunan Aykut Y., 55 suç kaydı olan Serpil K., 6 hırsızlık olayından arandığı tespit edilen Cansel A. ve 'hırsızlık'tan aranan İlayda A. gözaltına alındı.
Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezindeki hırsızlık olaylarının ardından soruşturma başlattı. Hırsızlık şüphelilerinin otomobille Gediz ilçesi üzerinden Manisa´nın Salihli ilçesine kaçacağı bilgisine ulaşan Hırsızlık Büro Amirliği ve Gediz Emniyet Müdürlüğü ekipler, otomobillerini durdurdu. Araçta yapılan aramada; kese ve kutular içine gizlenen 52 çeyrek altın, 2 gram altın, 5 cumhuriyet altını, altın ve pırlanta yüzük, 3 çift altın küpe, 2 kırık altın yüzük parçası ile 1520 lira ele geçirilirdi. Ayrıca araçta hırsızlıkta kullanılan 3 kapı açma aparatı ve çok sayıda maske, gözlük ile kıyafet bulundu. 
SABIKALI ŞÜPHELİLER 'DİL DÜŞÜRME' YÖNTEMİNİ KULLANIYORMUŞ
'Hırsızlık' suçundan 3 sabıkası bulunan Aykut Y., 55 suç kaydı olan Serpil K., 6 hırsızlık olayından arandığı tespit edilen Cansel A. ve yine 'hırsızlık'tan aranan İlayda A. gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen 4 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü. Şüphelilerin hırsızlık amacıyla girdikleri evlerde `dil düşürme´ olarak bilinen yöntemi kullanarak kapıları açtıkları tespit edildi. Soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ
2021-06-12 13:00:33

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