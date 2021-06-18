Ortaokullar arası 'Şiirler sesimizde ruh bulacak' adlı şiir dinletisi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Dereköy ile Pazarlar ilçesi Sofular Ortaokulu öğrencileri, “Şiirler sesimizde ruh bulacak” adlı projesiyle zoom üzerinden bir araya geldi.

İki köy okulunun ortaklığında kurulan proje kapsamında her aya bir şair belirlendi. Belirlenen şairin hayatını araştırmanın yanında şiirleri de öğrenciler tarafından seslendirildi. Projede yer alan her iki okulun öğrencilerinin katılım sağladığı zoom üzerinden yapılan şiir dinletisinde sene boyunca öğrenmiş oldukları şairlerin şiirlerini öğrenciler fon eşliğinde seslendirdiler. Şiir dinletisi dinleyenlerden büyük beğeni topladı. Her iki okulun öğrencileri birbirlerini tanımış olmanın mutluluğunu, projenin bitmesinin hüznünü, şiirlerin duygu yoğunluğuyla dolu bir geceyi geride bırakıp anılarına unutulmayacak bir an kattılar.

Kardeş Sofular Ortaokulu ile birlikte yürütmüş oldukları “Şiirler sesimizde ruh bulacak” adlı projenin dolu dolu geçtiğini söyleyen Dereköy Ortaokulu Türkçe öğretmeni Habibe Doğruoğlu, “Öğrencilerimizin şairlerin hayatını tanımalarının yanında şiirlerini seslendirmeleri bunun bir de şiir dinletisiyle taçlandırılması mutluluk verici" dedi.

Sofular Ortaokulu Türkçe öğretmeni Hatice Soybudak ise, "Projemiz kapsamında yaşayan bir şairle buluşmak öğrencilerimizi çok mutlu etti. Şairimiz öğrencilerimize rol model oldu. Şiir dinletimizle projemizi taçlandırdık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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