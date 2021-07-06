Türkiye üçüncüsü Doruk’tan DPÜ’de gösteri uçuşu

Teknofest Türkiye Drone Şampiyonası’nda üçüncülük elde eden Kütahya Teknokent girişimcisi Doruk Cengiz, Kütahya protokolü için Dumlupınar Üniversitesinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Rektörlük binası önünde düzenlenen gösteriye Kütahya Valisi Ali Çelik, Kütahya milletvekilleri İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler, Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Muammer Gavas, Prof. Dr. Hasan Göçmez, Prof. Dr. Atilla Batur, Genel Sekreter Miktat Bektaş, AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Kütahya Tasarım Teknokent Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz ile akademik ve idari personel katıldı.

Çalışmalarını Kütahya Teknokent'in Ön Kuluçka Merkezi'nde sürdüren ve 2021 Teknofest Türkiye Drone Şampiyonası’nda Türkiye üçüncülüğü elde eden Doruk Cengiz, elde ettiği başarının ardından Üniversiteye yaptığı ziyarette, Kütahya protokolü için de bir gösteri uçuşu düzenledi. Vali Çelik ve milletvekilleri Gazel ve Erenler de gösteriyi drone’un üstündeki kameraya bağlanan gözlük ile deneyimledi.

İzleyenlerin beğenisini toplayan gösteri sonunda protokol üyeleri Doruk Cengiz'i kutlayarak başarılarının devamını dilediler.

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