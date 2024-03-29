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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, Kütahya'da konuştu:

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "A'dan Z'ye ne kadar parti varsa, (belediyeler) kentsel dönüşüm yapmak istiyorsa sonuna kadar kapımız açık çünkü bu ülke bizim ülkemiz, insan bizim insanımız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 17:04 Güncelleme: 29.03.2024 - 17:04
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, Kütahya'da konuştu:
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "A'dan Z'ye ne kadar parti varsa, (belediyeler) kentsel dönüşüm yapmak istiyorsa sonuna kadar kapımız açık çünkü bu ülke bizim ülkemiz, insan bizim insanımız." dedi.

        Özhaseki, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen açık hava toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'de önceden vesayet rejiminin olduğunu söyledi.

        Bu rejimin toprağa gömüldüğünü belirten Özhaseki, şöyle devam etti:

        "Ankara'ya gönderildiniz, oradaki yılanlar, çıyanlar başına onun çorap örmek için her numarayı yaparlardı. İtibarsızlaştırırlar, faili meçhuller başlar, 'İdare edemiyor.' derler, pat diye ihtilal yaparlardı. Bunların hepsini yaşadık. Özgürlükler noktasını da biz genişlettik hamdolsun. Türk insanının yurt dışındaki o dik duruşunu da Sayın Cumhurbaşkanı'mız sağladı. Eskiden gidip de iki büklüm '300-500 milyon dolar alacağız.' diyerek boynu bükük duran başbakanları da biliriz."

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yurt dışına gittiklerinde devlet başkanlarının randevu taleplerine yetişemediklerini dile getiren Özhaseki, "Randevu veremedikleri, Cumhurbaşkanı'mızın nereden geçeceğini öğreniyorlar, karşısına çıkıp onunla konuşmak için fırsat arıyorlar." ifadesini kullandı.

        Özhaseki, binbir türlü engele rağmen vesayet rejimine son verdiklerini anlattı.

        O dönem yaşanan bazı olayları anımsatan Özhaseki, "Cumhuriyet mitingleri, Danıştay saldırıları, parti kapatma davası, 367 garabeti, Gezi olayları, 17-25 Aralık hukuk darbesi... Sonra, ellerine paçavralarını bayrak diye alan PKK'lı köpekler, 'Öz yönetim ilan ettik.' diyerek çukur eylemleri başlattılar. Bunların hiçbirini unutmadık. Nihayetinde de bir ihtilal denemesi. Bunca zorluğa rağmen büyük işler yaptık elhamdülillah." diye konuştu.

        - "Deprem geldiği zaman kimseye kimlik sormuyor"

        Bakan Özhaseki, kentsel dönüşümün Türkiye'nin her yerinde yapılması gerektiğini vurguladı.

        Kentsel dönüşüm yapmak isteyen tüm belediyelere başkanları hangi partiden olursa olsun Bakanlığının kapılarının açık olduğunu dile getiren Özhaseki, şunları kaydetti:

        "Geçenlerde İzmir'e gittim. Dedim ki 'Burada 25 senedir CHP var, değil mi? İzmir, birinci derece deprem bölgesinde. 25 binayı dönüştürdüler mi? 25 binayı müteahhit yapar, bırak belediyeyi, 25 değil 250 bin bina yapmaları lazım fakat yapmıyorlar.' Peki destek vermiyor muyuz? Sonuna kadar kapı açık. Diyorum ki A'dan Z'ye ne kadar parti varsa, (belediyeler) kentsel dönüşüm yapmak istiyorsa sonuna kadar kapımız açık çünkü bu ülke bizim ülkemiz, insan bizim insanımız. Deprem geldiği zaman kimseye kimlik sormuyor. Partisine, dinine, imanına bakmıyor. Gelin de yapalım fakat bir tanesi bile gelmiyor. Daha kapıyı çalan bir Allah'ın kulu olmadı. Yine ilan ediyorum. Kentsel dönüşüm yapmak istiyorlarsa Bakanlığımızın bütün imkanları sonuna kadar açık."

        Özhaseki, AK Parti Tavşanlı Belediye Başkan adayı Ali Özden'e destek istedi.

        Ayrıca Özhaseki, Kütahya Valiliğine ziyarette bulundu. Ziyarette Özhaseki'ye, Vali Musa Işın tarafından çini eser takdim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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