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        Adli vakalarda idrar numunesinden yasaklı madde tespiti yapıyorlar

        MUHARREM CİN - Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) bünyesinde 6 ay önce kurulan toksikoloji laboratuvarı, idrar numunesinden suça karışmış kişilerin ya da uyuşturucu etkisindeki sürücülerin kullandıkları yasaklı maddelerin niteliği ve miktarını tespit ederek emniyet ve adalet birimlerine destek oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 12:06 Güncelleme: 29.03.2024 - 12:06
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        Adli vakalarda idrar numunesinden yasaklı madde tespiti yapıyorlar
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        MUHARREM CİN - Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) bünyesinde 6 ay önce kurulan toksikoloji laboratuvarı, idrar numunesinden suça karışmış kişilerin ya da uyuşturucu etkisindeki sürücülerin kullandıkları yasaklı maddelerin niteliği ve miktarını tespit ederek emniyet ve adalet birimlerine destek oluyor.

        İstanbul, Ankara, İzmir ve Kayseri'den sonra KSBÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde geçen sene eylül ayında hizmet vermeye başlayan laboratuvarda 2 uzman ve 3 laborant görev yapıyor.

        Laboratuvarda şu ana kadar incelenen 2 bin 377 örnekten 1451'i pozitif çıktı yani en az bir maddeye rastlandı.

        Suça karışmış kişilerle ilgili tespitler raporlanarak, talepte bulunan savcılık ya da emniyet birimlerine gönderildi.

        Ayrıca, 90 sürücünün uyuşturucu etkisinde araç kullandığı tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğünce bu kişilerin ehliyetlerine 5 yıl süreyle el konularak, her birine 33 bin 240 lira para cezası uygulandı.

        KSBÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Emel Koçak, AA muhabirine, toksikoloji laboratuvarında idrar örneklerinden 95 maddenin tespitini yapabildiklerini söyledi.

        Adli ve klinik toksikoloji alanında hizmet verdiklerini belirten Koçak, "Zehirlenmeler, şüpheli ölümlerin araştırılması ya da bağımlı bir kişinin tedavi olmak üzere Alkol ve Madde Tedavi Merkezinde (AMATEM) tedavi programının takibinde klinik toksikolojiden yararlanırız. Adli toksikolojide ise suça karışmış kişilerin adli örnekleri savcılıklar tarafından bize gönderilir. Biz bu örneklerde madde analizi yaparız." dedi.

        Koçak, suça karışmış kişilerden alınan idrar numunesinden madde bağımlısı, madde kullanımı etkisi altında olup olmadığı, denetimli serbestlik biriminde takip edilenlerin madde kullanmaya devam edip etmediğinin tespitinin yapıldığını dile getirdi.

        En geç 3 gün içinde sonuç verebildiklerini vurgulayan Koçak, şöyle devam etti:

        "Madde araştırmasını şu an sadece idrarda yapabiliyoruz. Henüz kana geçmedik. İlerleyen zamanda birkaç cihazımızı da temin ettiğimiz zaman kan örneklerinde de idrar örneğiyle eş zamanlı olarak analiz yapabileceğiz. Burada yapılan tekniğin en önemli özelliği, bu madde var ya da yok diyebiliyoruz. Hatta şu kadar miktarlarda var diyoruz. Kesin sonuç veriyoruz. Çünkü molekülün yada o maddenin direkt kendisini tespit ediyoruz."

        - "Bir kişide 14 maddenin aynı anda pozitif olduğunu gördük"

        Dr. Öğr. Üyesi Fatmagül Can da laboratuvarın kurulmasından itibaren 632'si savcılık aracılığıyla gönderilen 2 bin 377 idrar numunesinde pozitifliğin yüzde 61 olduğunu söyledi.

        En fazla tespit ettikleri maddelerin amfetamin, metamfetamin, pregabalin, morfin ve esrar tespit ettiklerini aktaran Can, "Çoklu madde pozitifliklerini de oldukça yüksek oranda tespit ettik. Şimdiye kadar bir kişide 14 maddenin aynı anda pozitif olduğunu gördük. Uyuşturucu etkisinde araç kullanmalarından şüphelenilen kişilerin de örnekleri adli örnek grubu içinde bize geliyor ve değerlendirilerek sonuçları raporlanıyor. Emniyet Müdürlüğü de sonucu pozitif çıkanlara gerekli yaptırımları uyguluyor." diye konuştu.

        Can, Kütahya'da bir kişiye ait numunede alfa PVP yani "zombi hapı" denilen bir madde tespit ettiklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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