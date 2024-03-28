Bakan Özhaseki, Kütahya'da "STK Temsilcileri ve Teşkilat İftar Programı"nda konuştu:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesindeki inşaat faaliyetlerine ilişkin, "Bakanlık olarak bir an bile boş durmadan evleri yapmaya çalışıyoruz. Şu anda 300 binden fazla inşaatımız devam ediyor." dedi.

Özhaseki, Kütahya'da bir düğün salonunda düzenlenen "STK Temsilcileri ve Teşkilat İftar Programı"nda yaptığı konuşmada, geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen depremin Anadolu'da yaşanan en büyük felaketlerden olduğunu söyledi.

Bakanlık olarak deprem bölgesinde inşaatları devam ettirdiklerini belirten Özhaseki, şöyle konuştu:

"Bakanlık olarak bir an bile boş durmadan evleri yapmaya çalışıyoruz. Şu anda 300 binden fazla inşaatımız devam ediyor. Köylerde çelik karkastan evler yapıyoruz. Aslında yıkılan evler belki taştandı, basit evlerdi. Bazılarının aralarında harç bile yoktu. Olsun, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatı 'Madem o evler yıkıldı. Hepsini en iyisiyle yapacağız' dedi. Bir taraftan şehirlerin merkezlerini yapıyoruz bir taraftan altyapılarıyla ilgili büyük bir bütçe temin ettik. Altyapılarına başladık. Gece gündüz çalışıyoruz ve 76 bin evimizi teslim ettik. Her ay bundan sonra da 10 bin, 15 bin ev vermeye devam edeceğiz."

- "Algı belediyeciliği" Bakan Özhaseki, 1994 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'dan, kendisinin de Kayseri'den belediye başkanı adayı olduklarını, göreve geldikten sonra asla bir kavganın parçası olmadıklarını ve hizmet ettiklerini dile getirdi. AK Parti ile 20 sene önce başlayan belediyeciliğin her yerde sürdüğünü anlatan Özhaseki, şöyle devam etti: "Son dönemde hiç anlayamadığımız başka bir şey çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı başını çekiyor. Sonra ona kuyruk olanlar da Anadolu'da devam ediyorlar. 'Algı belediyeciliği' diyorlar. Ne oluyor algı belediyeciliği olunca? Yapmadığını yapmış gibi sunmak, olmadığı halde olmuş gibi. Beyefendi tatilde, çalışıyormuş gibi. Yan gelip yatıyor güya. İngiliz Büyükelçisi'yle bir yerde yemek yiyor ama iş başındaymış gibi gösteriyor. Ne kadar ayıp bir şey ya. Bunu da belediye bütçesinde yapıyorlar."

Özhaseki, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin depreme karşı tedbirler konusunda ayırdığı payın çok düşük olduğunu belirtti. İstanbul'un deprem riskine dikkati çeken Özhaseki, şunları kaydetti: "Şimdi bütün bilim adamları diyor ki 'İstanbul'da deprem gelmek üzere.' İstanbul Büyükşehir Belediyesinin geçen seneki ayırmış olduğu pay 485 milyon lira ama algı operasyonları için Beyefendi'yi övmek için Beyefendi'yi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı veyahut da cumhurbaşkanı yapabilmek için tuttukları trol ordusuna verdikleri, ayırdıkları para 900 milyon lira. Bu para cebinizden çıkıyorsa bir şey demem, eğer belediye bütçesiyse ben 1 kuruş hakkım varsa haram olsun. Bu dönemde böyle bir belediyecilik gördük. Hükümetin yaptığının üstüne yatmak, onun yaptıklarını kendi yapmış gibi yapmak. Ya ayıptır, günahtır."