Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Bakan Özhaseki, Kütahya'da "STK Temsilcileri ve Teşkilat İftar Programı"nda konuştu:

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesindeki inşaat faaliyetlerine ilişkin, "Bakanlık olarak bir an bile boş durmadan evleri yapmaya çalışıyoruz. Şu anda 300 binden fazla inşaatımız devam ediyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 22:38 Güncelleme: 28.03.2024 - 22:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Özhaseki, Kütahya'da "STK Temsilcileri ve Teşkilat İftar Programı"nda konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesindeki inşaat faaliyetlerine ilişkin, "Bakanlık olarak bir an bile boş durmadan evleri yapmaya çalışıyoruz. Şu anda 300 binden fazla inşaatımız devam ediyor." dedi.

        Özhaseki, Kütahya'da bir düğün salonunda düzenlenen "STK Temsilcileri ve Teşkilat İftar Programı"nda yaptığı konuşmada, geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen depremin Anadolu'da yaşanan en büyük felaketlerden olduğunu söyledi.

        Bakanlık olarak deprem bölgesinde inşaatları devam ettirdiklerini belirten Özhaseki, şöyle konuştu:

        "Bakanlık olarak bir an bile boş durmadan evleri yapmaya çalışıyoruz. Şu anda 300 binden fazla inşaatımız devam ediyor. Köylerde çelik karkastan evler yapıyoruz. Aslında yıkılan evler belki taştandı, basit evlerdi. Bazılarının aralarında harç bile yoktu. Olsun, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatı 'Madem o evler yıkıldı. Hepsini en iyisiyle yapacağız' dedi. Bir taraftan şehirlerin merkezlerini yapıyoruz bir taraftan altyapılarıyla ilgili büyük bir bütçe temin ettik. Altyapılarına başladık. Gece gündüz çalışıyoruz ve 76 bin evimizi teslim ettik. Her ay bundan sonra da 10 bin, 15 bin ev vermeye devam edeceğiz."

        - "Algı belediyeciliği"

        Bakan Özhaseki, 1994 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'dan, kendisinin de Kayseri'den belediye başkanı adayı olduklarını, göreve geldikten sonra asla bir kavganın parçası olmadıklarını ve hizmet ettiklerini dile getirdi.

        AK Parti ile 20 sene önce başlayan belediyeciliğin her yerde sürdüğünü anlatan Özhaseki, şöyle devam etti:

        "Son dönemde hiç anlayamadığımız başka bir şey çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı başını çekiyor. Sonra ona kuyruk olanlar da Anadolu'da devam ediyorlar. 'Algı belediyeciliği' diyorlar. Ne oluyor algı belediyeciliği olunca? Yapmadığını yapmış gibi sunmak, olmadığı halde olmuş gibi. Beyefendi tatilde, çalışıyormuş gibi. Yan gelip yatıyor güya. İngiliz Büyükelçisi'yle bir yerde yemek yiyor ama iş başındaymış gibi gösteriyor. Ne kadar ayıp bir şey ya. Bunu da belediye bütçesinde yapıyorlar."

        Özhaseki, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin depreme karşı tedbirler konusunda ayırdığı payın çok düşük olduğunu belirtti.

        İstanbul'un deprem riskine dikkati çeken Özhaseki, şunları kaydetti:

        "Şimdi bütün bilim adamları diyor ki 'İstanbul'da deprem gelmek üzere.' İstanbul Büyükşehir Belediyesinin geçen seneki ayırmış olduğu pay 485 milyon lira ama algı operasyonları için Beyefendi'yi övmek için Beyefendi'yi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı veyahut da cumhurbaşkanı yapabilmek için tuttukları trol ordusuna verdikleri, ayırdıkları para 900 milyon lira. Bu para cebinizden çıkıyorsa bir şey demem, eğer belediye bütçesiyse ben 1 kuruş hakkım varsa haram olsun. Bu dönemde böyle bir belediyecilik gördük. Hükümetin yaptığının üstüne yatmak, onun yaptıklarını kendi yapmış gibi yapmak. Ya ayıptır, günahtır."

        Özhaseki, AK Parti Kütahya Belediye Başkan adayı Kamil Saraçoğlu'na destek istedi.

        Programa, AK Parti Kütahya milletvekilleri Adil Biçer ve İsmail Çağlar Bayırcı, AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay, Belediye Başkan adayı Kamil Saraçoğlu ile partililer ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        YSK'dan "iftar" kararı
        YSK'dan "iftar" kararı
        Dehşet! 3 çocuğunun annesini öldürdü!
        Dehşet! 3 çocuğunun annesini öldürdü!
        Emekliye promosyonda flaş gelişme
        Emekliye promosyonda flaş gelişme
        Nisan ayında doğalgaza zam yok
        Nisan ayında doğalgaza zam yok
        Jülide Kural: Kadir İnanır'ın sağlık durumu şu anda son derece iyi
        Jülide Kural: Kadir İnanır'ın sağlık durumu şu anda son derece iyi
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        15 kadın 41 çeşit baharatla hazırlıyor! 7 ton saçılacak
        15 kadın 41 çeşit baharatla hazırlıyor! 7 ton saçılacak
        Seçim sonrası beklentiler neler?
        Seçim sonrası beklentiler neler?
        Bodrumlu Gamze cinayetinde son karar verildi!
        Bodrumlu Gamze cinayetinde son karar verildi!
        Banu Parlak adli kontrolle serbest
        Banu Parlak adli kontrolle serbest
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temmuzda emekli maaşı masaya yatacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temmuzda emekli maaşı masaya yatacak
        Türk turistin bayram rotası: Karadağ
        Türk turistin bayram rotası: Karadağ
        Almanya'da gece uçakla mektup taşımaya son
        Almanya'da gece uçakla mektup taşımaya son
        Cenazede talihsiz olay
        Cenazede talihsiz olay
        YKS'siz yurt dışı hayal oldu
        YKS'siz yurt dışı hayal oldu
        "İyi haberlerin bizi sevindirdi"
        "İyi haberlerin bizi sevindirdi"
        Seyahat ya Resulallah
        Seyahat ya Resulallah
        Beckham'ların ultra lüks tatili
        Beckham'ların ultra lüks tatili
        İdeal 11'ini arıyor!
        İdeal 11'ini arıyor!
        Milyarderler şehri: İstanbul Avrupa'da ilk 5'te
        Milyarderler şehri: İstanbul Avrupa'da ilk 5'te

        Benzer Haberler

        Bakan Özhaseki: Sağlam ve güvenli evlerin tek yolu kentsel dönüşüm (2)
        Bakan Özhaseki: Sağlam ve güvenli evlerin tek yolu kentsel dönüşüm (2)
        3 aylık hamile Esra'yı öldüren eşi tutuklandı
        3 aylık hamile Esra'yı öldüren eşi tutuklandı
        Kütahya Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı
        Kütahya Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı
        3 aylık hamile Esra, kocası tarafından bıçakla öldürüldü
        3 aylık hamile Esra, kocası tarafından bıçakla öldürüldü
        Kütahya'da 3 aylık hamile eşini bıçakla öldüren koca tutuklandı
        Kütahya'da 3 aylık hamile eşini bıçakla öldüren koca tutuklandı
        Kütahya'da eşi tarafından bıçaklanan hamile kadın hayatını kaybetti
        Kütahya'da eşi tarafından bıçaklanan hamile kadın hayatını kaybetti