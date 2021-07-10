Aslanapa'da mezarlık temizliği

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde bayram öncesi mezarlık bakım ve temizlik çalışmaları yapıldığı bildirildi.

Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 'Mezarlık içerisinde var olan otları ve gereksiz küçük dikenli bitkileri temizledik. Ayrıca ilçe mezarlığımızın yol bakım ve duvar çalışmaları daha önce tamamladı. Bunun yanı sıra belediye temizlik personelimiz mezarlıkta ilaçlama çalışmaları yapıldı. Bayramda vatandaşlarımızın mezarlığımızı huzur içinde ziyaret etmesi için gerekli tüm çalışmaları bitirdik. Ayrıca ekiplerimiz ilçemizin tüm sokaklarını kapsamlı bir şekilde temizliyor ve ilaçlama çalışmalarını da belli aralıklarla yapıyorlar. Her şey vatandaşlarımızın daha temiz bir Aslanapa'da yaşaması için yapılıyor' ifadelerini kullandı.

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