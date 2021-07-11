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Otogarda ölü bulunmuştu; eğlence merkezinde dövülüp, taksiciler tarafından getirilmiş

DHA

Otogarda ölü bulunmuştu; eğlence merkezinde dövülüp, taksiciler tarafından getirilmiş


Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA´da kaldırımda ölü bulunan ve iç kanamadan hayatını kaybettiği belirlenen kamyon şoförü Süleyman Erdal Kara´nın (49) alkollü bir eğlence mekanında çıkan kavgada dövüldüğü ve taksiciler tarafından otogara bırakıldığı ortaya çıktı. Mekanın sahibi ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.
Kütahya Belediyesi Şehirler Arası Otogar kenarında, dün saat 04.30 sıralarında, kaldırımda hareketsiz yatan kişiyi görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen ekipler, kamyon şoförü Süleyman Erdal Kara olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, başlatılan soruşturma kapsamında, otogar ve çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde 2 taksi sürücüsünün Kara´yı getirip, kaldırıma bıraktığı görüldü. Polis, Kara´nın bir alkollü eğlence mekanında çıkan kavgada dövüldüğünü ve taksiciler tarafından da otogar kaldırımına bırakıldığını belirledi. Ayrıca ilk otopside de Kara´nın iç kanama nedeniyle hayatını kaybettiği anlaşıldı.
Cinayetle bağlantılı olduğu iddiasıyla eğlence mekanı sahibiyle çalışanlarının da aralarında bulunduğu B.Ç., S.M., H.E., S.E., H.Y. ve F.E. gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilip ifadeleri alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Güvenlik kameralarında, Kara´yı otogar kaldırımına bıraktığı görülen 2 taksi sürücüsü ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ
2021-07-11 13:43:31

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