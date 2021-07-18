Emet'te trafik kazası: 1 ölü

Kütahya'nın Emet ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Kaza, EmetTavşanlı yolunun 22. kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, koyunlarını otlatmaktan dönen Saim Kaplan (63), EmetTavşanlı yolunun Eseler mevkiinde karşıdan karşıya geçmek isterken, 34 LA 7585 plakalı Eyüp Alır yönetimindeki otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Saim Kaplan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.